'Verwarde vrouw' opent gaskraan: verschillende woningen in Wormerveer ontruimd

Aan de Blekerstraat in Wormerveer zijn rond kwart over 10 woningen ontruimd nadat een mogelijk verward persoon de gaskraan heeft opengedraaid. Er is hiervoor een 55-jarige vrouw aangehouden.

De gaskraan is weer dicht en de bewoners mogen weer terug naar huis. Mogelijk was de vrouw tijdens het opendraaien verward. In de woning was ook kat aanwezig, deze is in beslag genomen en onderzocht.