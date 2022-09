Tweeduizend Hilversummers gaan afval grijpen: dorp moet schoner worden dan ooit

De schoonmakers gaan aan de slag door Hilversum te verdelen in 98 'vakjes'. Elke klas, vereniging of andere groep vrijwilligers wordt verantwoordelijk voor één zo'n vakje. Daar gaan ze vervolgens aan de slag om al het afval weg te halen.

"Het werk moet er voor zorgen dat Hilversum 'schoner wordt dan ooit tevoren'. Nog nooit werd Hilversum op een dergelijke grote schaal opgeschoond", aldus de gemeente.

Al met al moet de opschoondag ervoor zorgen dat Hilversummers bewust worden van al het afval op straat en moet het een einde maken aan de gewoonte om afval op straat te gooien. Burgemeester Gerhard van den Top zegt erover: "Deze grootste schoonmaakactie levert niet alleen een schone stad op. Met Hilversum in één dag schoon richten we onze aandacht ook op de onderliggende oorzaak: namelijk het achteloos op de grond gooien of achterlaten van zwerfafval. Ik hoop dat door deze dag de deelnemers erover praten. Zo kan er een blijvend effect uitgaan van deze dag."

Goed doel

Met de dag wordt ook het goede doel geholpen. De schoonmakers maken een foto van elke tien vierkante meter die ze hebben schoongemaakt. Per foto gaat elf cent naar een goed doel naar keuze, zoals een Hilversumse school, maar ook het Goois Natuurreservaat of de Plastic Soup Foundation.