Reconstructie van verdwijning Sumanta: zoektochten, de veroordeling en lichaamsresten op een bedrijventerrein

Na vier jaar is de vermiste Sumanta eindelijk gevonden. Verdachte Manodj B. heeft afgelopen week opgebiecht waar hij Sumanta's lichaam heeft gedumpt. Donderdag bevestigde het Openbaar Ministerie dat de gevonden resten daadwerkelijk van Sumanta zijn. In deze reconstructie vertelt NH Nieuws het verhaal van haar vermissing, de zoektocht en de uiteindelijke vondst.

Afgelopen vier jaar heeft NH Nieuws het onderzoek en de zoektocht naar Sumanta op de voet gevolgd. In deze reconstructie lees je het hele verhaal, van verdwijning, naar veroordeling tot vondst.

De verdwijning

Hoorn, 2018. Het is een koude zondag in februari als Sumanta Bansi plotseling van de radar verdwijnt. De vrouw van Surinaams-Hindoestaanse afkomst studeert in Amsterdam en is opnieuw zwanger van Manodj B. Ze woont bij hem en zijn gezin in Hoorn en ze hebben een geheime relatie. Bij een eerdere zwangerschap heeft ze onder druk abortus laten plegen, maar dit keer is ze vastbesloten het kind te houden.

Ze is zo'n negen weken zwanger als ze op mysterieuze wijze verdwijnt. Niemand hoort meer iets van haar en haar mobiele telefoon, ov-chipkaart en bankpas worden sinds die zondag niet meer gebruikt.

Het duurt negen maanden tot ze als vermist wordt opgegeven bij de politie. Manodj vertelt Sumanta's moeder dat ze op reis is naar Dubai, maar dat vindt ze erg ongeloofwaardig. De politie gaat uit van een misdrijf, want voorafgaand aan haar vermissing lijken er weinig problemen te spelen bij Sumanta.

"Sumanta was zwanger en daar was ze heel blij mee", vertelt politiewoordvoerder Wendy Boudewijn aan NH Nieuws. "We sluiten dan ook uit dat ze 'zomaar' is weggelopen of zelfmoord heeft gepleegd."