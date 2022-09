Om 04.30 uur uit bed voor de perfecte foto van Haarlem: "Ik ben een geluksfotograaf"

Harro Jansz noemt zichzelf een 'geluksfotograaf', omdat hij intens blij kan worden van die ene perfecte foto van de stad. Een van zijn favoriete plekken in Haarlem is aan de kade bij Molen de Adriaan, waar bij 's ochtends wel eens om 5.00 uur staat met zijn camera. "Dit een van de mooiste plekken, ik heb hier wel duizenden foto's gemaakt."

Harro Jansz voelt aan de klik van zijn camera of het een goede foto gaat worden. "Het is de klik, dat voel je. Als je dan met een grote glimlach staat, dan weet je dat het goed zit", glimlacht Jansz.

"De clash tussen mooi en lelijk is te gek in Berlijn"

De Haarlemmer vindt zijn stad een ontzettend mooie plek om te fotograferen. Toch zijn er twee steden die er fototechnisch bovenuit steken.

"New York en Berlijn", zegt hij na lang nadenken. "Berlijn is echt te gek, je moet die stad ervaren. Er is, misschien nog wel meer dan in New York, de clash tussen mooi en rauw lelijk. Graffiti wordt daar niet weggehaald, maar het mag bestaan. Zelfs in het centrum, heerlijk."

Meester Harro

Naast hobbyfotograaf is de 45-jarige Haarlemmer meester en geeft hij les aan vluchtelingenkinderen, onder andere uit Syrië en nu Oekraïne. Vaak is hem de vraag gesteld waarom hij geen fotograaf wordt van beroep.

"Dat is wellicht een terechte vraag. Maar ik ben heel bang dat als ik dit, waar ik blij van word, als werk ga doen, dat ik het plezier ga verliezen. Ik doe fotografie dan ook alleen voor mezelf."