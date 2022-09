Eemnes zal omgekeerde vlaggen op Veteranendag uit respect verwijderen

Sinds half juli zijn de omgekeerde vlaggen in Eemnes op allerlei plekken te zien. Protesterende boeren laten zo hun stem horen. De gemeente Eemnes heeft de vlaggen tot nu toe lange tijd gedoogd. Maar op 14 september zullen de vlaggen dan toch worden verwijderd, uit respect voor de veteranen op BEL Veteranendag.

De gemeente en boerenorganisaties waren nog altijd in overleg over het moment dat de vlaggen nu echt moeten worden verwijderd. Duidelijk is dat op 14 september de vlaggen zullen worden weggehaald. "Uit respect voor de Veteranen haalt de gemeente de omgekeerde vlaggen daarom weg", aldus de gemeente.

"De vlaggen zijn door protesterende boeren opgehangen aan lantaarnpalen en andere objecten in de openbare ruimte. De gemeente is van mening dat iedereen het recht heeft om op te komen voor hun belangen. Daarom zijn de vlaggen lange tijd gedoogd", laat de gemeente weten.