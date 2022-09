Quinten ging viral met petitie voor knoflooksaus van Deen: 'Iedereen denkt dat je stinkt'

Het is een jaar geleden dat de Deen zijn eerste winkels sloot, nadat het bedrijf was verkocht aan drie andere supermarktketens. Maar wat is er na een jaar nog over van de herinneringen aan dit West-Friese bedrijf? Leeft het gevoel van de Deen nog voort? NH Nieuws kijkt komende week elke dag terug naar de verdwenen supermarkt. Verslaggever Maurice Blaauw spreekt vandaag met Quinten Warner uit Purmerend die met een petitie ervoor heeft gezorgd dat de knoflooksaus van Deen werd overgenomen door de andere supermarkten.

Tijdens de petitie is er veel op Quinten afgekomen. "Veel mensen die ik van vroeger kende, stuurde mij berichtjes en ik ben ook wel eens op straat aangesproken." Hij heeft even kort van de roem mogen proeven. "Al werd ik er soms ook wel een beetje achterdochtig van. Als iemand dan naar mij keek, dacht ik dat ze dat deden vanwege de knoflooksaus", zegt Quinten.

In de tijd voor de petitie gingen bij Quinten drie flessen per week erdoorheen. "Inmiddels eet ik een stuk gezonder en doe ik bijna drie weken met zo’n fles." Maar hij is nog wel een grote liefhebber van saus.

De petitie van Quinten kwam groot in het nieuws. Volgens de 25-jarige Purmerender is geen andere knoflooksaus zo lekker als die van de Deen. De saus is volgens hem: "Niet zuur, niet te zoet. Het heeft een bepaalde smaak die heel lekker is bij bijvoorbeeld shoarma. Maar ik eet het ook bij pizzabroodjes, pizza Margherita en bij van die vette dingen", aldus Quinten.

Hij heeft wel genoten van de vele aandacht die hij kreeg. "Het enige nadeel aan bekend worden met knoflooksaus is wel dat iedereen gelijk aanneemt dat je uit je bek stinkt", lacht Quinten. Met zijn vrienden heeft hij veel lol gehad over zijn knoflooksaus-roem. "Ze zeggen dat ik nu al mijn piekmoment in mijn leven heb gehad", aldus Quinten.



Nadat de Albert Heijn de saus ook in de schappen had staan, hebben de vrienden van Quinten hem blind laten proeven. "Ik kon tijdens deze test aangeven welke van de Deen was en welke van de Albert Heijn, maar misschien hielden mijn vrienden mij wel voor de gek", lacht Quinten. Die wel aangeeft dat die van de Albert Heijn iets zoeter is, maar dat de saus nog wel steeds zijn favoriet is. Die van de DekaMarkt en Vomar heeft hij nog niet geproefd. "Deze winkels zijn te ver van mijn huis", aldus Quinten.

"De Albert Heijn bij mij in de buurt heeft een half jaar lang, een heel schap vol gehad met de knoflooksaus", vertelt Quinten. Op het schap werd vermeld dat het om de vertrouwde Deen-knoflooksaus ging. "Ik vond dat wel leuk, alleen na een half jaar was de hype denk ik over en hebben ze het weggehaald", vertelt hij verder.