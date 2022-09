Amsterdam NL V Toegangspoortjes met entreegeld op de Wallen? "Dan wordt het helemaal een reservaat"

Een van de manieren waarop de gemeente het grote aantal toeristen op de Wallen kan verminderen, is het plaatsen van toegangspoortjes en het heffen van een paar euro entreegeld. Dat zegt de ABN Amro. Maar niet iedereen ziet dat zitten.

Stef Driessen schreef namens de bank een rapport over het toerisme in de stad. Hij zegt dat de capaciteit door middel van poortjes beperkt kan worden. "Je kunt op een gegeven moment zeggen, dit gebied is nu vol. Het is te druk." Bewoners moeten er wel altijd in kunnen, door bijvoorbeeld een pasje of hun OV-chipkaart te scannen.

Quote "Zeker als er betaald moet worden, dan bevestig je dat het een attractie is" Ed Huijg, bewoner wallen

"Dan worden we formeel helemaal een soort pretpark, een toeristische attractie, dan zijn we een reservaat", reageert Wallenbewoner Ed Huijg. "Zeker als er betaald moet worden, dan bevestig je dat het hier een attractie is." Uit het rapport bleek dat het aantal toeristische overnachtingen dit jaar naar 18 miljoen gaat. De gemeente bepaalde eerder dat er nieuwe maatregelen kunnen komen als het aantal overnachtingen meer dan dat getal is. Een verhoging van de toeristenbelasting lijkt een optie.

Quote "De voorspelbaarheid is ver te zoeken. En dat raakt congreshotels" Stef Driessen, abn amro

Huijg vindt dat prima, maar Driessen zegt dat ondernemers bezorgd zijn. "Wij zijn niet tegen toeristenbelasting, maar wij zijn wel voor voorspelbaarheid. En de voorspelbaarheid is ver te zoeken. En dat raakt congreshotels, want congressen worden een of twee jaar van tevoren geboekt. " Bovendien zegt Driessen dat toeristen tegenwoordig vaak in omliggende gemeentes overnachten. Een hogere toeristenbelasting zal hen niet raken. De bank gaat het rapport binnenkort aan wethouder Sofyan Mbarki (Aanpak Binnenstad) aanbieden. Zijn woordvoerder kon vanmiddag nog niet reageren.

Reactie woordvoerder wethouder Mbarki:

Het is een interessant rapport met prognoses vanuit de hotelbranche. Wij kunnen ons heel goed vinden in de aanbeveling dat we ons moeten herpositioneren als stad. Dus wat voor stad willen we zijn en wat voor soort bezoekers willen we? Dat is precies waar we nu mee bezig zijn. En daar hebben we de hulp van de hotelbranche ook bij nodig. Uiteindelijk moeten we het samen doen. Wat ons betreft liggen alle maatregelen op tafel. Wij zijn direct aan de slag gegaan nadat de eerste prognoses binnen waren en werken toe naar een breed pakket aan maatregelen. Dat is voor 1 december dit jaar gereed.