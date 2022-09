Kroonpassage gaat definitief deels plat: sloop en bouw moeten beginnen in 2024

Drie jaar geleden werd er al over gesproken , maar nu lijkt het definitief te zijn: een deel van winkelcentrum Kroonpassage in Den Helder gaat worden gesloopt. Daarvoor in de plaats komt een parkeerterrein en een plein. In het overgebleven deel van het winkelcentrum moet een supermarkt en winkelruimte komen, laat Zeestad weten.

De sloop en de bouw van de Kroonpassage moeten, als alles meezit, beginnen in 2024.

Het winkelcentrum kampt al jaren met leegstand. Zo vertrok in 2019 kledingwinkel H&M uit de Kroonpassage, maar de zaak was niet de enige. Eerder vertrokken al andere winkels uit de stad of naar een andere locatie in Den Helder door faillissementen, of om andere redenen.

Om 'het winkelhart te redden' werd gewerkt aan een plan om een deel van het overdekte winkelcentrum te slopen en te vervangen door parkeerplaatsen en een plein. De winkels die zich nog in de Kroonpassage bevonden, zouden een plek krijgen in de voormalige V&D. Verder zou aan de kant van de Spoorstraat, tegenover Halte Bellevue, een supermarkt komen.

Ontwikkelovereenkomst

Die plannen staan nog steeds overeind en lijken definitief te zijn nu ontwikkelingsbedrijf Zeestad een ontwikkelovereenkomst heeft gesloten met Orange Capital Partners, de eigenaar van de Kroonpassage. Op basis van deze overeenkomst wordt besloten welk deel van het winkelcentrum wordt gesloopt en welk deel wordt behouden.

In december moet de daadwerkelijke koop rond zijn. Tegenover Halte Bellevue moet niet alleen een supermarkt komen, maar ook winkelruimte. Voor de winkels die nog in de Kroonpassage zitten, is het streven om 'in goed overleg een nieuwe huisvesting te bieden', meldt de gemeente Den Helder in een brief aan de gemeenteraad.

Subsidie

De gemeente heeft in samenwerking met Zeestad aan het Rijk subsidie van bijna 1,5 miljoen euro aangevraagd, en gekregen, voor de verbouwing van het winkelcentrum, meldt Zeestad. In het vierde kwartaal van dit jaar zal een informatiebijeenkomst over alle ontwikkelplannen worden gehouden voor omwonenden, ondernemers en andere belangstellenden.