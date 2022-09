Tennisvereniging Wognum vreest voor toekomstige geklaag nieuwe buren over padelbanen

Wat er dan gebeurt als deze mensen gaan klagen, weet Ronald ook niet. "Misschien moeten de banen dan wel weer weg, of moet er een geluidsmuur gebouwd worden. Terwijl wij juist zo ons best hebben gedaan om hier een park met een open karakter te bouwen. Dat verdwijnt als wij helemaal ingebouwd zitten tussen de geluidsmuren."

Het is niet zo dat de vereniging nu niet mag uitbreiden, de banen komen er gewoon omdat de vergunning al rond is. "Wij zijn bang dat als de gemeente de plannen doorzet, een aantal bewoners in het nieuwe stuk wel degelijk last gaat krijgen van geluidshinder van de padelbaan", legt Ronald uit.

Nadat de tennisvereniging in Wognum haar leden via een stemming had geraadpleegd, werd het duidelijk. Bijna unaniem was iedereen voor padelbanen op het tennispark van de vereniging in Wognum. Bij de bouw van het park is er al rekening gehouden met uitbreiding, dus dit zou weinig problemen moeten opleveren. Maar dat is niet zo.

Geluidsnorm

Ronald Wallaart legt uit dat de geluidsnormen voor padel strenger zijn dan bij tennis. "Hierdoor moeten wij de tennisbaan die het verst weg ligt van de bebouwing verplaatsen, om zo ruimte te maken voor de padelbaan", aldus Ronald. De verenging wordt hierdoor op extra kosten gejaagd, maar begrijpt dit wel. "Het raket bij padel is dicht en maakt gewoon een harder geluid dan bij tennis. Daarnaast willen wij ook graag een goede buur zijn", vertelt Ronald.

De vereniging wil ook graag benadrukken dat zij niet tegen uitbreiding zijn van de nieuwbouwwijk waar zij inliggen. "Waar wij voor onze vergunningsaanvraag met de buren in gesprek zijn gegaan en goed hebben nagedacht over welke effecten dit voor de buurt heeft, lijkt het wel of de gemeente gewoon een plan presenteert zonder met iemand rekening te houden. Ze kijken vervolgens wel wie er klaagt", aldus Ronald.