Mannen die opgepakt werden na achtervolging A2 blijven langer vastzitten

De mannen sloegen vrijdag op de vlucht nadat de politie een melding kreeg van bedreiging, waarbij mogelijk een vuurwapen gebruikt zou zijn. Eenmaal op de snelweg gooiden ze meerdere spullen, waaronder een kilo heroïne, uit de auto.

Klemgereden

De politie zette 15 wagens in voor de achtervolging, die in de regio van Rotterdam was begonnen. Uiteindelijk werden de verdachten klemgereden bij knooppunt Amstel op de A2. Daar kon de politie hen vervolgens aanhouden.

Bij het doorzoeken werd door de politie 38.000 euro en één kogel gevonden. Het vuurwapen is niet boven water gekomen. Het onderzoek wordt voortgezet, zo laat het OM weten.