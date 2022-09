17.000 euro voor de reddingsbrigade dankzij de zwemmers van Texel-Den Helder

Met de zwemtocht Texel-Den Helder afgelopen weekend, is 17.000 euro opgehaald voor de Reddingsbrigade Den Helder. Het geld is direct al besteed aan een boot en overlevingspakken.

De zwemtocht is niet nieuw, maar eerder werd gezwommen van Den Helder naar Texel. Nu juist andersom: van Texel naar Den Helder. "Toen we nog naar Texel zwommen, haalden we altijd geld op voor Spieren voor Spieren", vertelt Amber Hogendorp van de organisatie. "Daarbij lag het sponsorbedrag ook hoger met minimaal 1.500 euro per deelnemer."

Sponsorbedrag

De organisatie kreeg toen vaak de vraag of mensen ook voor andere goede doelen konden zwemmen, maar met deze afspraken kon dat niet. "Nu we het hebben veranderd. Het minimumbedrag is aangepast naar 300 euro. Dat gaat naar het goede doel dat wij hebben uitgekozen: de reddingsbrigade. Alles wat ze meer ophalen, kan naar een ander goed doel dat de deelnemers steunen." Hoeveel de zwemmers hebben opgehaald voor andere goede doelen, is niet bekend.

Het staat vast dat de zwemtocht volgend jaar weer wordt gehouden. En de kans is volgens Hogendorp ook groot dat het weer van Texel naar Den Helder gaat. Maar of de Reddingsbrigade Den Helder dan weer het 'vaste' goede doel is, dat is nog niet zeker.

Warm hart

Hogendorp: "Begin oktober evalueren we hoe het dit jaar is gegaan en gaan we kijken naar volgend jaar. Dan zal het weer in september Het kan zijn dat we als goed doel weer voor de reddingsbrigade kiezen, als ze bijvoorbeeld nog iets hard nodig hebben. Belangrijk is vooral dat het een doel is waar we wat voor kunnen betekenen. Dat we een warm hart toedragen."