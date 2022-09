Hoogwoud organiseert muzikale middag voor gevluchte Oekraïners

In de protestantse kerk van Hoogwoud wordt morgenmiddag een muzikale bijeenkomst gehouden voor Oekraïners in West-Friesland. Het Hoornse Byzantijns Mannenkoor zingt 's middags een aantal liederen in de Oekraïnse taal, om de mensen te laten weten dat zij niet vergeten worden. "We hopen deze mensen een mooie en waardevolle middag te geven", vertelt Gideon van Dam aan WEEFF/NH Nieuws.

Door de Russische inval in Oekraïne moesten veel inwoners van het land vluchten. Zij kwamen daardoor onder meer in Nederland terecht. Volgens Van Dam was er na het begin van deze inval veel aandacht voor de situatie - mede door de grote actie voor Giro555 - maar is dat de laatste tijd meer naar de achtergrond verdwenen.

In West-Friesland worden op dit moment een paar honderd Oekraïners opgevangen. Om te laten zien dat de gevluchte Oekraïners niet vergeten worden organiseert de protestantse kerk daarom morgenmiddag een speciale bijeenkomst.

Muziek brengt vrede

Nadat de middag geopend wordt door burgemeester Van den Hengel zingt het Byzantijns Mannenkoor uit Hoorn een aantal liederen in de Oekraïense taal. "Deze is natuurlijk voor hen bekend", licht Van Dam toe. "We hebben alles heel specifiek op het thema 'opdat wij niet vergeten' uitgezocht."

Van Dam en het Byzantijns Mannenkoor hopen met de middag hun Oekraïnse bezoekers het gevoel te geven dat ze welkom zijn. "Het kan hopelijk een rijk iets voor ze betekenen", zegt hij daarover. "Dat ze weten dat er aan ze gedacht wordt, en dat ze zelf kunnen gedenken, en denken aan de mensen die nog steeds in het land zijn."

Ook de rest van het programma wordt voor de Oekraïners die naar deze regio zijn gevlucht vertaald, waardoor zij het de hele middag kunnen volgen. "Alles is specifiek op het thema uitgekozen", zegt Van Dam. "Daarnaast weten we uit het verleden dat muziek belangrijk kan zijn voor de vrede. In de Eerste Wereldoorlog werd er bijvoorbeeld door soldaten van beide kanten een aantal dagen gestaakt om kerstliederen te zingen."

Donaties

De toegang voor de muzikale middag morgen is gratis, al staat er bij de uitgang van de kerk een schaal waarin donaties gedaan kunnen worden. De helft van deze opbrengsten wordt aan de Oekraïense Marek gegeven, die al jaren in Nederland woont maar de laatste tijd met veel spullen naar de grens is gereden, vanwaar het verdeeld wordt onder de oorlogsslachtoffers. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld schoenen, kleding of fietsen.

De laatste dagen heeft Gideon van Dam veelvuldig mensen lang zien komen, die een donatie gaven aan de Oekraïense Marek, vertelt hij aan WEEFF/NH Nieuws.

"Zij waren dan op de fiets naar Hoogwoud gekomen om ons een envelop te geven", vertelt hij. "Dat laat zien dat ze ons goed vertrouwen, wat mooi is om te zien. Mensen leven vaak toch meer mee dan je eerder denkt."