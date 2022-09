'Terrorstel' uit Opperdoes uit woning gezet, buurt opgelucht: "Blij dat ze vertrekken"

Een verhuisteam, slotenkraker, meerdere agenten en een deurwaarder moesten er vandaag voor zorgen dat de verhuizing van het Opperdoezer stel, dat zo'n acht jaar lang voor overlast zorgde in de buurt, soepeltjes verliep. De eigenaar van het pand werd 'door de buurt gesommeerd' om een rechtszaak aan te spannen tegen het tweetal. Eerder stelde een kantonrechter de verhuurder in het gelijk en moest het tweetal uiterlijk twee weken geleden de woning al verlaten.

Verhuizers beginnen de woning leeg te halen van het Opperdoezer stel - NH Nieuws

Volgens Richard, de verhuurder van het pand, zijn de meeste spullen inmiddels uit het huis gehaald en zijn de vrouwen zojuist vertrokken uit Opperdoes. "Het zorgt voor een heerlijk gevoel", bekent de verhuurder van de woning. De kantonrechter wees de vordering van de verhuurder toe, omdat de huurders onrechtmatig overlast voor de omwonenden veroorzaakten. Ze moesten een paar weken geleden al hun spullen pakken, maar dat gebeurde niet. Daarom moest er vandaag grof geschut aan te pas komen. Zo komt er na acht jaar een einde aan het getreiter, bedreigen en schelden.

Stempel gedrukt op Opperdoes Ook omwonenden keken vandaag gespannen toe hoe de deurwaarder en politieagenten de huurwoning betraden. "Vandaag is het D-day", stelt buurtbewoner Peter. "De gemeente heeft er flinke druk op gezet om de vrouwen vandaag uit de woning te krijgen. Ik ben dan ook enorm opgelucht dat ze eindelijk vertrekken. Hopelijk zorgt dit ervoor dat Opperdoes weer dat rustige dorpje wordt zoals vroeger." Een andere omwonende, die liever anoniem zijn verhaal wil doen, is ook opgelucht met het vertrek van het tweetal. "Het is echt een terrorstel. Ze hebben de buurman natgespoten, scholden ons uit of schreeuwden tegen elkaar. We hebben ze meerdere kansen gegeven, maar ze luisterden naar niemand. Ik ben dan ook blij dat ze eindelijk vertrekken."

De eigenaar van het pand spande eerder een rechtszaak aan tegen het stel en werd door een kantonrechter in het gelijk gesteld - Tom de Vos / NH Nieuws

Het is niet voor het eerst dat het stel moet verhuizen vanwege een conflict. Eerder ging het namelijk ook al mis in Lelystad en Nieuw Vossenmeer. "Het is de derde gemeente waar dit nu voorvalt", vervolgt de verhuurder in Opperdoes. "De geschiedenis herhaalt zich nu voor de zoveelste keer en ik hoop dan ook dat ze de juiste hulp vinden en op een plek kunnen wonen waar ze tevreden zijn en de omgeving ook." Waar het stel naartoe vertrekt, is niet duidelijk.