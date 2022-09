Drukke zomerdagen gaan mee in evaluatie parkeerbeleid Zandvoort, maar zijn niet bepalend

Zoals beloofd gaat de gemeente Zandvoort volgende maand beginnen met de evaluatie van het nieuwe parkeerbeleid dat afgelopen zomer is ingevoerd. De gemeente trekt hier een ton voor uit. De drukke zomerdagen waarop Zandvoort werd overspoeld door bezoekers, worden meegenomen in de evaluatie, maar eventuele aanpassingen worden niet uitsluitend daarop gebaseerd.

Als reden hiervoor geeft de gemeente Zandvoort dat het parkeerbeleid niet wordt gemaakt op dergelijke drukke dagen. "We halen bij de evaluatie alle knelpunten op, dus ook degene die zeggen dat het op zomerse dagen erg druk was. Dat laat onverlet dat parkeerproblematiek en overlast op dat soort dagen nooit helemaal te voorkomen zal zijn, welk beleid we ook kiezen", zo laat de gemeente aan NH Nieuws weten. "Er is geen badplaats waar tijdens deze extreme dagen nog parkeerplaatsen vrij zijn, ook niet in Zandvoort."

Inwoners klaagden overigens afgelopen juli dat ze nooit eerder zo'n drukte hadden meegemaakt in Zandvoort. "De straat is gevuld met Duitse kentekens en ik als bewoner moet mijn auto in een wijk verderop zetten. De looptijd naar huis was twintig minuten."

