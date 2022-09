Smalle Beurzen Festival voor Horinezen in geldnood: 'Laagdrempelig hulp zoeken'

Hogere gasprijzen en inflatie zorgen ervoor dat steeds meer mensen in financiële problemen komen. Daarom organiseert het Straatpastoraat Hoorn binnenkort voor de tweede keer een Smalle Beurzen Festival. "We maken ons zorgen over de aankomende tijd", zegt Esther Jeunink van het Straatpastoraat. "Mensen kunnen op deze manier op een laagdrempelige manier hulp zoeken en krijgen."

"Door de gemeente, organisaties en mensen met een kleine portemonnee samen te brengen, kunnen we meer hulp bieden", aldus Esther. "We hopen dat het wat voor de mensen oplevert, en dat ze daarnaast door de gratis toegang en activiteiten een leuk dag zullen hebben."

Niet alleen de gemeente is aanwezig op het festival bij de Dampten in Hoorn, ook Stichting Netwerk, Hulpverlening Westfriese Kerken, de Kinderkledingbank en Stichting Leergeld zullen tips en informatie geven.

Daarom wordt op zaterdag 1 oktober het Smalle Beurzen Festival in Hoorn georganiseerd. Hier kunnen bezoekers met een kleine portemonnee terecht voor vragen, waar ze tips krijgen over hoe ze geld kunnen besparen.

"We maken ons zorgen over de komende periode, waarin de kachel vaker aangezet moet worden. Ik denk daarbij ook aan een dame die vanuit een tijdelijke plek naar haar woning ging, maar zich gelijk kon aanmelden bij de Voedselbank", zegt Jeunink. "Door haar hoge energiecontract kon ze direct niet meer rondkomen. Dan wordt de stap naar een eigen woning nog lastiger."

Dit is een bericht van de gemeenschappelijke Westfriese nieuwsredactie

Meer nieuws uit West-Friesland?

💬 Blijf op de hoogte via onze Facebookgroep Nieuws uit West-Friesland. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws

📧 Stuur ons jouw tips op via [email protected] of app ons via 06-23405405

✏️ Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]