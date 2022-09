Terras bar Prik beschoten met een gel blaster: "Ik was echt in shock"

Terwijl gasten van bar Prik aan de Spuistraat in Amsterdam vorige week een biertje dronken op het terras, werden ze vanaf een auto beschoten met een gel blaster. De politie waarschuwt voor dit speelgoedgeweer, waarmee je kleine gelballetjes kan afvuren.

Het is een nieuwe trend op socialmediaplatform TikTok: de gel blaster challenge. Hierbij schieten mensen met de gel blaster, een soort paintballgeweer met gelballetjes, op voorbijgangers en wordt de reactie gefilmd.

"Vorige week maandag waren we aan het werk, toen er opeens een auto langsreed", vertelt manager van bar Prik Igor Álvarez Cugat. "De gasten waren gewoon aan het drinken en aan het chillen. Vanuit de auto werd geschoten op de gasten. We begrepen echt niet wat er gebeurde, het was zo raar."

Een gast werd in zijn oog geraakt. "Hij is nu bang om uit te gaan en is een beetje getraumatiseerd. Ik ben dat eigenlijk ook. Ik ben een beetje bang voor mezelf, maar ook voor de community."

Waarschuwen

De politie waarschuwt voor deze nieuwe challenge. Allereerst kan de politie het nepwapen verwarren met een echt vuurwapen. Daarnaast kunnen kwetsbare lichaamsdelen geraakt worden, of door een schrikreactie verkeerde bewegingen gemaakt worden in het verkeer. De politie benadrukt dan ook dat het meedoen aan de challenge verboden en strafbaar is.