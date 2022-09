Wordt Sofia Schilder uit Hoogwoud de nieuwe Irene Schouten? "Ik hoop het"

Zo word je gehuldigd als Europees kampioen skeeleren, zo zit je weer in de schoolbanken. Gewone kost voor Sofia Schilder uit Hoogwoud. Het 16-jarige talent veroverde een week geleden op het EK Skeeleren in Italië goud op de aflossing. "De nieuwe Irene Schouten? Ik hoop het!"

Zondag keerde de Nederlandse skeelerequipe terug met in totaal 9 medailles op zak. Daarvan vonden er drie hun oorsprong in West-Friesland, want Chris Berkhout uit Hauwert was er goed voor goud en brons.

Schilder is zover nog niet, maar het begin is er zeker. Een week geleden werd ze in Italië samen met haar twee ploeggenoten Europees kampioen op het onderdeel aflossing. "De wedstrijd duurde 3 kilometer en ik was degene die startte. De wedstrijd verliep goed en in de sprint kon mijn collega het afmaken."

De gelijkenissen zijn er zeker. Want ook Schouten - drievoudig Olympisch kampioen schaatsen - heeft een stevige voorliefde voor de wieltjes. Momenteel bereidt Schouten zich in Colombia voor op het nieuwe schaatsseizoen. Onder meer door veel te skeeleren.

Eenmaal terug op Nederlandse bodem wachtte zondag een vrolijk onthaal. "We maakten een rondje in een busje en werden in Hauwert gehuldigd. Dit is de woonplaats van Chris en zijn zus Janne. Vrienden en bekenden hadden spandoeken gemaakt, dus dat was super leuk."

Een dag later zat het lid van de ploeg KTT Noord-West al weer in de schoolbanken en ook dinsdagmiddag was ze op de Oscar Romero in Hoorn te vinden. Daar zit ze in 4 Havo. "Ik heb nog een tussenuur en daarna nog een uur Duits. Ik heb een LOOT-status. Dat houdt in, dat er rekening wordt gehouden met mijn wedstrijd- en trainingsschema. Maar het was goed dat het EK was afgelopen, want anders loop ik een te grote achterstand op."

Liefde voor asfalt

Nu het skeelerseizoen er voor Schilder op zit, verlegt ze haar aandacht naar het ijs. "Zaterdag en zondag schaats ik al in Thialf." Haar liefde voor het asfalt, wint het vooralsnog van het bevroren water. "Ik vind skeeleren leuker om te doen. Op het ijs doe ik mee aan de marathon, bij de beloften."

Opnieuw een vergelijking met Schouten, die ook afkomstig is vanuit het marathonschaatsen. "Ik houd van lange afstanden en ik heb op het einde vaak nog een goede sprint. Of de vergelijking met Irene vaak wordt gemaakt? Door mijn ouders wel eens. Dan zeg ik voor de grap dat ze wel uit mag kijken voor mij. Maar dat is natuurlijk nog lang niet het geval."