De Peiling: er moet een prijsplafond op energie komen

Het kabinet werkt aan een noodfonds van 150 miljoen euro om sneller energietoeslagen uit te keren, en als mensen dreigen te worden afgesloten van het gas dan neemt de overheid samen met energiebedrijven de rekening over. Engeland hanteert een prijsplafond op energie, de Britten betalen maximaal 240 euro per maand, en voor de armste gezinnen en gepensioneerden is er een extraatje.

Voor mensen met een laag inkomen is er al eerder 1.300 euro per huishouden uitgetrokken, maar dit is niet voldoende. Daarom is het kabinet in gesprek met energiereuzen met de vraag of zij willen bijspringen. Ook wordt de huurtoeslag vanaf 2023 verhoogd. De uitbetaling van de toeslagen wordt in december gedaan zodat mensen al eerder extra geld op hun rekening hebben, meldt RTL Nieuws.

Prijsplafond

GroenLinks en de PvdA presenteerden afgelopen week het plan voor een maximum van de energierekening voor een half jaar. Zij stellen voor om de prijs van de energierekening vast te zetten op het verbruik van een gemiddeld gezin in januari 2022. Dat zou bij een gemiddeld gas- en elektriciteitsverbruik van een gemiddeld huishouden een maximum opleveren van 239 euro per maand.

Het verschil met de marktprijs wordt dan door de overheid betaald. Voor de energie die een gezin boven het gemiddelde verbruikt, moet wel de marktconforme prijs worden betaald. Na Prinsjesdag zal het plan gepresenteerd worden. Bij andere partijen is er nog niet veel enthousiasme voor dit plan.

