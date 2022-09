Bloemendaal en Bergen trekken samen op tegen overlast van brullende motoren

Bloemendaal en Bergen hebben de handen ineen geslagen om geluidsoverlast van motoren aan te pakken. Ze onderzoeken of het mogelijk is om motoren die veel geluid maken, te weren in bepaalde straten. "We zijn nu bezig om te kijken of het juridisch haalbaar is om milieuzones in te stellen", zo vertelt Rob Slewe, raadslid en fractievoorzitter van Zelfstandig Bloemendaal.

Rob Slewe nam afgelopen winter het initiatief in Bloemendaal om een werkgroep samen te stellen met raadsleden van alle partijen om het probleem van ronkende motoren aan te pakken. Want zowel Bloemendaal als Bergen kampen al jaren met motoren die veel lawaai produceren. Inwoners ervaren overlast hiervan. Vooral in de zomerse maanden in de weekenden zijn de brullende motoren goed te horen in bepaalde straten.

Het is beide gemeentes vooralsnog niet gelukt om het lawaai in te perken. Vorig jaar zomer stonden er in Bloemendaal nog matrixborden op de Zeeweg met daarop de waarschuwing dat motorrijders beboet zouden worden als ze te veel herrie produceerden. Maar later bleek dat er praktisch niet werd gehandhaafd door politie.

Zo was Rob Slewe niet te spreken over de campagne en vertelde destijds aan NH Nieuws: "Ik heb nog nooit een agent zien controleren. Ik begrijp ook niet waarom het niet gebeurt."

Ook in Bergen gaf burgemeester Peter Rehwinkel twee jaar geleden de opdracht aan de politie om de herrie-producerende motoren prioriteit te geven. Maar ook daar is het dus niet gelukt om het probleem echt aan te pakken.

Onderzoek

Binnenkort komen afgevaardigden van beide gemeentes bij elkaar om vast te stellen wat de onderzoeksopdracht wordt voor de juristen die gespecialiseerd zijn in verkeerswetgeving. Die moeten gaan bekijken of milieuzones haalbaar zijn. "Het is wel interessant en als het juridisch kan, zouden we dus als gemeente zelf kunnen bepalen waar milieuzones komen en zo kunnen bepalen of bepaalde motoren geweerd kunnen worden. En misschien wordt het niks, maar dan hebben we het in ieder geval geprobeerd", zo vertelt Slewe.

Hij benadrukt nog wel dat hij niks tegen motorrijders heeft en dat ze in principe welkom zijn in Bloemendaal. Maar dat er wat hem betreft wel een grens zit tot waar je andere mensen mee lastigvalt.

Lappendeken

Bij MAG, motorrijders actiegroep, staan ze niet te juichen bij de plannen en denken ze tevens dat het zinloos en onuitvoerbaar is. "Op één soort motor na, produceren alle motoren meer dan 70 decibel. Het is niet mogelijk om die allemaal terug te voeren naar 70 decibel, want dat is wat ze willen. En dan verbied je dus honderdduizenden mensen om in bepaalde gebieden te rijden", zo vertelt woordvoerder van MAG Hugo Pinkerstboer uit Assendelft die zelf ook graag een rondje op de motor maakt.

Zijn collega Vera de Bruijn voegt daar nog aan toe dat het ook een lappendeken wordt in Nederland als alle gemeentes eigen milieuzones instellen. "Dan moet je van te voren helemaal gaan bekijken waar je gaat rijden. Een spontaan ritje zit er dan niet meer in."

Beiden vinden het vervelend dat een kleine groep motorrijders het 'verpest' voor de massa. "Ik denk dat er gewoon meer gehandhaafd moet worden. Want als er geen politie is om het te controleren, dan gaan ook milieuzones niks uithalen", zo vertelt De Bruijn.

Pinksterboer pleit voor meer borden langs de kant van de weg met daarop de boodschap: 'Te luid geluid is uit'. Maar volgens hem willen de gemeentes die borden niet. "Ik denk dat die borden zullen bijdragen aan het beeld dat wij motorrijders gezamenlijk optreden met gemeentes en als motorrijders elkaar ook kunnen aanspreken als iemand te hard optrekt."