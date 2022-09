Dag na enorme brand in Heemstede rookt het nog steeds

De enorme brand in een Heemsteedse bollenloods van gisteren houdt de brandweer vandaag nog steeds bezig. Vannacht is het nablussen rond 1.00 uur gestopt, maar vanochtend meldde een buurman dat hij opnieuw rook zag.

Twee brandweerwagens zijn daarop op de smeulende resten afgestuurd om opnieuw na te blussen. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Kennemerland is het niet ernstig en is er geen nieuwe brandhaard ontstaan. "Het is open schroot, restanten van de brand van gisteren, waar een beetje rook vanaf komt." Mogelijk kan dit nog tot rook- of geuroverlast leiden vandaag.

De zeer grote brand ontstond maandagochtend vroeg en de hele dag waren in de wijde omgeving rookwolken te zien en was de brand goed te ruiken. Tot in de IJmond ontvingen mensen een NL-alert met de oproep ramen en deuren te sluiten. Uiteindelijk kwam er veel stank vrij, maar geen asbest.

Medewerker Jacco was aanwezig toen de brand net woedde. Hij zei tegen NH Nieuws dat het rond 6.30 uur begon. "Nadat we ontdekten waar de brand vandaan kwam, zijn we direct begonnen met blussen."

Volgens Jacco is de brand ontstaan in een van de koelcellen. "We kregen de brand zelf niet onder controle. De bollen zijn opgeslagen in kratten van hout en plastic. Door het piepschuim in de wanden greep het vuur snel om zich heen. Dit is op z'n Hollands gezegd klote met zeven o's".

Brand meester

De politie heeft maandagochtend mensen in de Rivierenbuurt opgeroepen hun huis te verlaten. Daar was wat commotie over omdat de Veiligheidsregio meldde dat dit niet nodig was. Na het sein 'brand meester' wilden mensen terug naar hun huis, en dat mocht van de gemeente. Maar de politie stuurde de Heemstedenaren eerst weer weg. Vrij snel daarna mocht iedereen weer terug naar huis.