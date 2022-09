Deurwaarder en politie voor deur Opperdoezer stel: jarenlange burenruzie vandaag ten einde?

Het stel dat in Opperdoes voor flink wat overlast in de buurt heeft gezorgd, moet vandaag volgens de rechter uit hun woning. Een deurwaarder, onder begeleiding van twee politieagenten, is momenteel binnen bij de twee vrouwen. Ook staat er een verhuiswagen en slotenmaker in de straat. Hiermee lijkt er na acht jaar een einde te komen aan de burenruzie.

Waar het stel naartoe gaat, is nog onduidelijk. "De verhuurder staat er nog ontspannen bij en de buurt kijkt rustig toe. De deurwaarder is momenteel binnen om met het stel te overleggen", laat verslaggever Tom de Vos weten. "Er staat ook een verhuiswagen en slotenmaker in de straat, die wachten op instructies."

Want het stel zou volgens buurtbewoners al acht jaar lang de buurt intimideren en treiteren, waarbij de directe buurman het grootste mikpunt zou zijn. Zelfs zo structureel dat de verhuurder van de woning door de gemeente werd aangespoord om een zaak te starten tegen het tweetal.

Vorige maand stelde een kantonrechter de verhuurder dan ook in het gelijk. Die besloot dat de vrouwen de huurwoning binnen vier weken moesten verlaten. De verhuurder had er weinig vertrouwen in dat het stel zou vertrekken en dat bleek ook. Twee weken geleden moest het stel er officieel uit, maar besloot toen niet weg te gaan.

Eerder voor de rechter

Het stel stond in 2014 al eerder voor de rechter, toen vanwege een burenruzie in hun toenmalige woonplaats Lelystad. De twee verhuisden uiteindelijk. Twee jaar daarvoor draaide ook de relatie met hun huisbaas in Nieuw-Vossemeer uit op een conflict. De huisbaas reed met een shovel in op de tuin van het stel.

Het stel kwam na Lelystad in Opperdoes wonen, waar ze het ook al snel aan de stok kregen met buurtbewoners. Bij het huis hangen planken voor de ramen en camera's aan de muur die de bewoners naar eigen zeggen filmen en afluisteren. Bij de woning zou eerder een plank met spijkers zijn neergelegd die buren moest verhinderen om de camera's te verwijderen.