Ook Amsterdamse ijshockeyvereniging vreest voor sluiting De Westfries in Hoorn

De Amsterdamse Studenten IJshockey Vereniging Thor hoopt dat ijsbaan De Westfries in Hoorn binnenkort heropend wordt. Door hoge energieprijzen blijft de baan mogelijk langer dicht. Dat zou betekenen dat het nieuwe team van Thor niet kan spelen vanwege een ruimtegebrek aan ijsbanen in de hoofdstad.

De exploitant van De Westfries in Hoorn, Optisport, werd onlangs geconfronteerd met een enorme stijging van energieprijzen. Hierdoor kampt zij met een extra kostenpost van 400.000 euro, dat ze zelf niet kan ophoesten. Daarom ziet het ernaar uit dat ijsbaan De Westfries voorlopig niet geopend wordt.

De beheerder heeft een brandbrief gestuurd aan de gemeente voor de hoge energiekosten. "Het is onze laatste strohalm", vertelde Jakko Jan Leeuwenhangh van Optisport eerder aan NH Nieuws. "Er moet nu hulp komen, anders gaat het helemaal fout."

Thor

En nu hoopt de Amsterdamse Studenten IJshockey Vereniging Thor dus ook dat de ijsbaan binnenkort heropend. "Wij hebben sinds vorig seizoen plannen om een extra team te starten (Loki Amsterdam, red.). Het was echt onmogelijk om die op de Jaap Edenbaan in Amsterdam te krijgen", zegt voorzitter van de ijshockeyclub Sergio Bondietti.



Bondietti legt uit dat de vereniging tijd op het Horinese ijs gekocht heeft en die verdeeld heeft onder alle teams. "Zo speelt ieder team twee of drie wedstrijden in Hoorn, zodat we er een extra team bij kunnen krijgen. Maar als De Westfries dichtblijft, dan kunnen wij praktisch het hele nieuwe team afzeggen en alle net aangetrokken leden teleurstellen."

Bondietti concludeert: "Dit zou ook echt een grote klap voor het budget van de vereniging zijn. Net nu we eindelijk weer wat konden groeien."



Onduidelijkheid over sluiting

Het is onduidelijk of en hoe lang De Westfries dichtblijft. Volgens Bondiettit is het de bedoeling dat 2 oktober het nieuwe team begint. "Bij de ijshockeybond moeten er wel stappen genomen worden neem ik aan, want er dreigen in Nederland meer banen te sluiten."