Zo hou je goedkoop de warmte binnen

De meeste cv-ketels hebben twee knoppen om de temperatuur mee te veranderen, eentje voor de kranen en eentje voor het verwarmingswater. De temperatuur van de kranen moet hoog blijven omdat er anders risico is op het ontstaan van de legionellabacterie in de leidingen. Bij het verwarmingswater hoef je je daar geen zorgen over te maken: dat is een dicht systeem. Als je geen onderscheid kan maken tussen die twee temperaturen is het handig om hem op 80 te laten staan. Kijk op de site Zet 'm Op 60, een initiatief van klimaatbeweging Urgenda, voor meer informatie.

Selectief verwarmen

Het is misschien een open deur: maar in veel gevallen hoeft de verwarming niet in het hele huis de hele dag aan te staan. Sommige mensen kiezen ervoor om bijvoorbeeld alleen de slaapkamer en de woonkamer te verwarmen.