Schurende blootfoto's van Neeltje de Vries op fotofestival Amsterdamse Museumplein en andere tips voor het weekend

Wekelijks komt de Culture Club-redactie van NH met drie uitgaanstips voor het komend weekend; optredens, evenementen of andere culturele gebeurtenissen in de provincie die je niet mag missen. Dit weekend staat Amsterdam in het teken van de fotografie, is Haarlem de place to be voor stand-up comedy en in Halfweg mag je binnenkijken bij Broedplaats Bogota.

Fotografe Neeltje de Vries - NH Nieuws

Uitgaanstip 1; Fotofestivals Unseen en Haute Photographie in Amsterdam Amsterdam staat komend weekend in het teken van de fotografie. Op het Westergasfabriekterrein wordt voor de 10e keer de fotobeurs Unseen gehouden. Op deze jubileumeditie is werk te zien van oudgedienden als Erwin Olaf en Paul Kooiker, maar ook werk van nieuwkomers vanuit de hele wereld. Daarnaast kan de fotoliefhebber zijn hart ophalen op het Museumplein. Op de beurs Haute Photgraphie zie je naast sportfoto's van het roemruchte verleden van Ajax en Mohamed Ali ook een keur aan werk van hedendaagse fotografen. Een van hen is de Amsterdamse Neeltje de Vries. Neeltje fotografeert altijd vrouwelijke modellen altijd naakt. Ze ziet haar werken als zelfportretten waarin ze elke keer een ander aspect van zichzelf toont. "Mijn werk moet behagen, maar ook schuren", aldus Neeltje de Vries. Unseen Westergasfabriekterrein Amsterdam 15 t/m 18 september. Haute Photgraphie Museumplein Amsterdam 15 t/m 18 september. Tekst gaat verder onder foto.

Neeltje de Vries

Uitgaanstip 2; Comedy Stop in Haarlem Als je eens even lekker wilt lachen kun je dit weekend in Haarlem terecht. Daar wordt drie dagen lang het Comedy Stop festival gehouden. Internationale komische talenten treden op in het Patronaat, de Philharmonie en de Stadsschouwburg. Trekkers zijn Nigel NG uit Engeland die ook heel populair is op tv en TikTok en de Australische Queen of comedy Celste Barber. Comedy Stop Haarlem van 15 t/m 17 september. Tekst gaat verder onder foto.

De Australische comedianteCeleste Barber

Uitgaanstip 3; Bogota Art in broedplaats Halfweg Halverwege Amsterdam en Haarlem ligt het plaatsje Halfweg. In een voormalig kantorencomplex is de broedplaats Bogota ontstaan. In de broedplaats hebben kunstenaars, creatieven, ambachtslieden en muzikanten een plekje gevonden. Komend weekend gooit Bogata de deuren open en kun je er terecht voor de expositie Bogota Art. Bogota Art in broedplaats Bogota Halfweg 15 t/m 18 september.

Broedplaast Bogaota in Halfweg