Halsema verlengt cameratoezicht Pampuslaan omdat overlast aanhoudt

De bewakingscamera's op de Pampuslaan op IJburg blijven daar voorlopig nog even staan. Dat heeft burgemeester Halsema deze week besloten. Volgens de burgemeester zijn er nog altijd veel incidenten in het gebied.

Bewoners zeggen al sinds 2019 overlast te ervaren. Dat jaar werden er door de gemeente 28 meldingen van overlast uit de buurt geregistreerd. Na een stijging in 2020, groeide dat aantal in 2021 door naar 203 meldingen.

Eind vorig jaar besloot Halsema daarom om cameratoezicht in de straat te hangen. Veel effect heeft het niet gehad. Zo werd één camera binnen een paar maanden alweer vernield, iets wat vervolgens in een videoclip terug te zien was. Ook zijn er sinds het plaatsen van cameratoezicht een poging tot brandstichting, openlijke geweldpleging, diefstal met geweld en meerdere geweldsmisdrijven tegen de politie geweest.

Noodzaak

"Het aantal incidenten is nog steeds onaanvaardbaar hoog", schrijft Halsema in haar besluit. "Het inzetten van cameratoezicht is noodzakelijk voor het handhaven van de openbare orde, het verhogen van het veiligheidsgevoel van de bewoners en ter voorkoming van strafbare feiten die invloed hebben op de orde en rust in dit gebied."

Halsema zegt dat ze de ontwikkelingen in de omgeving van de Pampusbuurt zal blijven volgen. Wanneer cameratoezicht volgens haar niet meer noodzakelijk is, worden de camera's 'onmiddellijk' weggehaald, aldus de burgemeester.