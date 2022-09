Kleinste radiostation van Hilversum zit verstopt in de Duivenstraat: "Zo leuk om te doen"

Van keiharde rock tot Nederlandstalige hits, bij Radio Duivenstraat komt alles aan bod. Ze zijn naar eigen zeggen het kleinste radiostation van Hilversum, maar wél de kleurrijkste. "Iedereen is welkom bij ons, als je maar van radio houdt."

"Dit is zo leuk om te doen", vertelt Nynke van der Kooi. Ze is één van de twintig dj's van Radio Duivenstraat. "Elke zaterdagochtend presenteer ik Het Uur van Nynke, waarbij ik van de gebaande hitpaden afwijk. Het is een feestje om mijn programma te maken." Normaal gesproken presenteren de dj's, die door heel Nederland wonen, vanuit hun eigen huis. Maar één keer per jaar komen ze samen in de Duivenstraat voor de jaarlijkse 'vergadering'. "Dan eten we taart en praten we bij", vertelt Huub Bammens. Hij werkte veertig jaar als radiotechnicus en begon na zijn pensioen met Radio Duivenstraat. Tekst gaat verder onder de video.

Bij Radio Duivenstraat staat de lol in het radiomaken voorop - NH Nieuws / Rachel Morssink

Steeds meer dj's sloten zich sinds 2014 aan en dankzij het softwarepakket dat Huub zelf ontwikkelde, kan iedereen op afstand zijn programma maken. "De software heet 'Lekker klooien met radio'", vertelt Huub. "Sommige presentatoren kiezen ervoor om het programma van tevoren op te nemen, maar je kunt ook een live-uitzending maken." Ook tijdens de medewerkersbijeenkomst staat een lange live-uitzending op de planning. De presentatie is in handen van Bram Lieftinck. "Hoeveel seconden heb ik nog? Ja, welkom bij Radio Duivenstraat," galmt zijn stem. Bram is volledig blind en somt alle muziekkennis moeiteloos uit zijn hoofd op. "Dit is fantastisch om te doen. En ooit hoop ik te mogen presenteren bij een grote zender." Honderd luisteraars Zoals gezegd, alle stijlen zijn welkom bij Radio Duivenstraat. "De afwisseling maakt ons juist uniek. Wel vinden we de continuïteit belangrijk, dus dat je elke week te horen bent op de radio," zegt Huub. "En het is fijn als je een beetje technisch bent, maar daar kunnen wij je ook bij helpen." En hoeveel mensen luisteren er naar Radio Duivenstraat? "We registreren ongeveer 100 unieke IP-adressen per week", vertelt Huub. Als het aan hem ligt hoeven het er niet veel meer te worden. "Iemand moet tenslotte de kleinste zijn, haha. En het maakt eigenlijk niet uit hoeveel mensen er luisteren, we doen dit vooral voor onze eigen lol!"

Radio Duivenstraat Het radiostation begon op kleine schaal in 2014 en een jaar later werd het een officieel internetstation. Het is te beluisteren via radio.duivenstraat.net. Zo’n twintig dj’s presenteren elke week hun eigen programma, waarvan er vijf blind of slechtziend zijn. Iedereen presenteert vanuit zijn of haar eigen huis. Ook interesse om te presenteren? Stuur een mailtje naar Huub Bammens via [email protected]