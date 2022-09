Ajax-coach Schreuder verwacht lef van zijn spelers: "De beste tegenstander"

Een heerlijke Europese clash voor Ajax dinsdagavond in de Champions League. Aan de andere kant van Het Kanaal treffen de Amsterdammers Liverpool. "We spelen tegen de beste tegenstander uit deze poule."

"Wij willen echt ons eigen spel spelen", vertelt Alfred Schreuder op de persconferentie over de ontmoeting tegen Liverpool. "We hebben straks nog een teammeeting, maar we gaan niks veranderen."

Onderschatting

Liverpool draait nog niet echt lekker dit seizoen. In de competitie vinden we de ploeg van Jürgen Klopp terug op plek zeven. En de start in de Champions League was zeer beroerd met een 4-1 nederlaag tegen Napoli. Toch wil Schreuder niets weten van onderschatting. "Ik verwacht dat het gaat stormen morgen." Ajax won vorige week zeer overtuigend met 4-0 van Rangers FC.

In dat opzicht neemt Ajax het op een ideeal moment op tegen de The Reds, gezien het feit dat de Amsterdammers zelf in uitstekende vorm verkeren. Zo veegden de Ajacieden afgelopen weekend sc Heerenveen met een 5-0 overwinning van de mat.

Tekst loopt door onder de foto.