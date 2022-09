Drie supertips: Ronald Schröer loodst je door de Dam tot Damloop heen

Het is natuurlijk geen marathon, maar al te licht moet je zeker niet denken over de Dam tot Damloop. Komende zondag rennen tienduizenden mensen de 16,1 kilometer van Amsterdam naar Zaandam. Marathonloper Ronald Schröer geeft je drie tips om de wedstrijd tot een goed einde te brengen.

In 2016 liep Schröer zijn beste Damloop. De Egmonder kwam als twaalfde over de finish in een tijd van 48 minuten en 48 seconden.



NH Sport zendt de Damloop zondag vanaf 10.00 uur rechtstreeks uit op tv. De wedstrijdlopers worden om 10.19 uur (vrouwen) en 10.25 uur (mannen) weggeschoten.