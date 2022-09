Trein rijdt tegen hek op spoor bij Zijdewind, schade aan de trein loopt in de papieren

Een trein is gisteravond met een flinke vaart tegen een hek gereden dat door onbekenden op de spoorwegovergang aan de Zandweg in Zijdewind is gezet. Er raakte niemand gewond, maar de trein is door de klap wel behoorlijk beschadigd geraakt.

In het dorp is vanaf afgelopen zaterdag tot en met morgen kermis. Het hek waar de trein tegenaan is gereden, hoort verderop te staan om het kermisgebied mee af te zetten.

Enorm dom en gevaarlijk

ProRail heeft geen goed woord over voor de mensen die het hek op het spoor hebben gezet. "Het is op veel levels een enorm domme en gevaarlijke actie", zegt woordvoerder Jeroen Wienen. "Het kan dan wel kermis zijn, maar dat is geen excuus om zoiets te doen."

De trein raakte het hek op 'redelijk hoge snelheid', aldus Wienen, waarna het werd gelanceerd en tientallen meters verderop terechtkwam. "Gelukkig waren er geen gewonden, maar het had heel anders kunnen aflopen. Ik hoop dat de politie de daders snel vindt."

Tienduizenden euro's

De schade aan de trein kan behoorlijk in de papieren lopen, laat woordvoerder Carola Belderbos van de NS weten. "Dat loopt al snel in de tienduizenden euro's. Als we erachter komen wie dit heeft gedaan, gaan we de schade verhalen op de daders. Mensen realiseren zich niet wat ze teweeg brengen. Het is levensgevaarlijk en zeer onverantwoordelijk."

Er zijn nog geen verdachten aangehouden. Wijkagent Bas Dirkmaat roept via sociale media mensen op zich te melden als ze iets hebben gezien. De NS laat weten aangifte te doen.