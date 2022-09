Kermisgangers gaan los aan de waterkant: uurtje vissen, tellen, meten en aan het bier

Het is de laatste dag van de kermis in Schagerbrug die afgelopen weekeinde begon met onder meer een draverij voor pony’s en katknuppelen en de 'Grote Sloot Games'. De viswedstrijd lijkt een moment om even tot rust te komen. Behalve voor jurylid Rikwin van Zanten. Hij rent van de ene kant naar de andere kant van het water om vissen te meten en te tellen. "Het is maar een uurtje. Sommigen willen graag winnen, maar het is vooral voor de lol."

Lol

Organisator Merten Wolthuis staat te glimlachen, want het is drukker dan ooit. "Het groeit gestaag. We begonnen ooit met twintig deelnemers. De meeste staan nu op zes vissen en we hebben nog tien minuten. Wat de lol ervan is? De gezelligheid, een biertje doen en kijken wie de meeste vangt en wie de grootste. Oh, ik moet even naar Ben aan de overkant, want die heeft er al negen."

Tekst gaat door onder de foto's.