Zwaar vuurwerk gegooid naar restaurant Hoofddorp

De man kwam op een scooter over de Hoofdweg aanrijden. Hij parkeerde zijn scooter in de buurt van het restaurant en stapte af. Daar gooide hij zwaar vuurwerk naar de gevel van het gebouw en vertrok daarna in de richting van Badhoevedorp.

Onderzoek

De politie laat in een signalement weten dat de man een integraalhelm op had en gekleed was in een blauwe jas en lichte broek. Er is een onderzoek gestart, de politie vraagt getuigen en omwonenden met camerabeelden zich te melden.