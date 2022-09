Voldoende vrijwilligers voor intocht met roetveegpiet, maar wel met nieuwe gezichten

De geleidelijke verdwijning van zwarte pieten bij lokale sinterklaasintochten zorgt bij sinterklaascomités in onze provincie voor een verversing van de groep vrijwilligers. Dat blijkt uit een rondgang van NH Nieuws. Niet alle vrijwilligers kunnen zich vinden in het nieuwe uiterlijk van Piet, terwijl anderen zich juist vanwege de verandering willen inzetten voor een succesvolle intocht.

Mathot vertelt dat het pietenbestand vorig jaar een fikse knauw kreeg "Er is een hele kentering gekomen toen we vorig jaar besloten dat we roetveegpieten gingen doen", zegt ze. Vorig jaar lieten 10 van de 45 pieten verstek laten gaan. De groep is inmiddels weer aangevuld via de mensen die al meededen, die onder hun eigen vrienden weer nieuwe enthousiastelingen vonden.

"Het zijn vooral de oudgedienden die wat moeite hebben met de veranderingen", vertelt Lida Mathot van Stichting Intocht Sinterklaas in Alkmaar. "Weet je, als je al 25 jaar lang als zwarte piet verkleed gaat - zonder ook maar enige verkeerde gedachte erover", benadrukt ze, "dan ken je alle kinderen bij hun naam, maar niemand weet wie jij bent. Het is nu anders als ze roetveegpiet zijn. Dan worden ze herkend, en dat is minder vrij."

Volgens Visser heeft dat niets met discriminatie te maken, maar met het gedachtegoed achter het Sinterklaasfeest: "Die vinden: 'een piet is zwart of (donker)bruin, daar ben ik mee opgegroeid, en dat is het.' Ik ben niet degene om te zeggen 'dat denk je verkeerd'. Wij als stichting dragen iedereen een warm hart toe en willen met iedereen rekening houden."

Ook in Heemstede merkte John Visser als organisator wat rimpelingen bij het veranderende uiterlijk van Piet. Van de ongeveer 120 vrijwilligers - waaronder bijvoorbeeld mensen die meehelpen op de route, bij de paarden, de schmink of bij het organiseren van het strooigoed - heeft er een (onbekend) aantal bedankt toen in 2021 de roetveegpieten werden geïntroduceerd.

Schultheis maakt zich nu geen zorgen over een tekort aan vrijwilligers voor de intocht van Sinterklaas. In Haarlem werken ze met een grote groep, vertelt hij, zo'n 150 mensen. Dankzij een netwerk van andere Sinterklaascomités komen die ook uit andere delen van het land. Dat dat nodig is, heeft volgens hem onder andere te maken met de herkenbaarheid van roetveegpieten.

Ook in Haarlem, waar de roetveegpiet al zo'n zeven à acht jaar geleden zijn intocht deed, stopte de 'vaste pietenband' er destijds mee, vertelt intochtvoorzitter Marc Schultheis, die in 2014 zelfs bedreigd werd vanwege zijn idee van een 'bloemenpiet'. "Jaren geleden kregen we nog veel nare mails en berichten op social media, maar we zijn nu veel verder in de discussie. Ik denk dat 99,9% van de mensen zich erbij heeft neergelegd."

Visser: "Er zijn ook nieuwe vrijwilligers bijgekomen vorig jaar. Die zeggen: 'dat uiterlijk is mij om het even, ik vind het gewoon leuk om bij te dragen aan een evenement dat heel veel kinderen plezier geeft.' En dat is natuurlijk de insteek: dat duizenden mensen een hele fijne middag beleven."

Zijn kerngroep - het bestuur en een stuk of 10 vaste vrijwilligers - is compleet gebleven, zegt Visser. Over nieuwe aanwas maakt hij zich geen zorgen: die melden zich wel via mond-tot-mondreclame of de website. "Bij Sinterklaas komt altijd alles goed", lacht Visser.

Verhitte discussie

Een gemeente in Noord-Holland die er nog niet uit is of zwarte piet blijft of verdwijnt, is Volendam. De discussie is daar nog volop gaande. Vorig jaar, een dag voor pakjesavond, liepen de gemoederen nog hoog op, toen een anti-zwartepietenorganisatie op de markt demonstreerde, waarop de groep bekogeld werd met eieren.

Een anonieme Piet vertelde afgelopen juni aan NH Nieuws dat er 'wel wat vrijwilligers zullen afhaken als Piet niet zwart kan blijven'. Johan Bond van het Volendamse Sinterklaascomité wil niet veel kwijt over het uiteindelijke uiterlijk dit jaar. Hij kan echter kort zijn over de vrijwilligers: hoe Piet er ook uit gaat zien, het zal absoluut geen moeite kosten om helpende handjes te vinden. "Het is belangrijk dat het kinderfeest doorgaat."