Dankzij Nina's blokhut heeft Spaarndam weer een naaiatelier, stomerij én schoenmaker

Spaarndam is een driedubbele voorziening rijker. Inwoners kunnen sinds deze zomer terecht bij Gina van Loon die vanuit haar blokhut in de tuin, een naaiatelier runt en ook een depot heeft voor de schoenmaker en stomerij. "Hier was niets en daarom heb ik van mijn hobby mijn beroep gemaakt", vertelt ze.

NH Nieuws

Voorheen moesten de Spaarndammers naar Haarlem, Santpoort-Noord of IJmuiden als ze een broek wilden laten inkorten of een nieuwe hak onder hun schoen wilden laten zetten. Maar sinds begin juni is dat verleden tijd en kunnen ze terecht in de Schmidtstraat waar Gina haar eigen naaiatelier heeft geopend. "Het is hier geen bruisende stad, dus je hebt een supermarkt, bakker, wat horeca en dat houdt het wel op", vertelt ze. Daarom besloot de Spaarndamse haar naai-hobby serieuzer aan te gaan pakken. Ze deed de opleiding aan de ambachtsschool en rondde die onlangs met succes af. En nu verstelt ze niet alleen kleding van familie en vrienden, maar voor alle Spaarndammers die haar atelier bezoeken. Uiteraard wel tegen betaling. "Ik vind het helemaal leuk. En ik krijg zoveel reacties. Mensen zijn er heel blij mee." Tekst gaat verder onder de video

Gina werkt zeven dagen in de week en is dolblij met haar naaiatelier in de blokhut - NH Nieuws