Ajax haalt voormalig Chef de Mission Maurits Hendriks in huis

Hendriks zal bij Ajax verantwoordelijk worden voor Sportpark de Toekomst, project De Nieuwe Toekomst, de jeugdopleiding, het vrouwenvoetbal en de aan alle voetbalselecties ondersteunende specialistische afdelingen. De compositie, de prestaties en de ontwikkeling van Ajax 1 en Jong Ajax, inclusief de daarbij behorende transfers, blijven de verantwoordelijkheid van de directeur voetbalzaken.

Ruim dertien jaar was Hendriks technisch directeur bij NOC*NSF. Eerder was hij succesvol als hockeycoach bij de Nederlandse mannen. Daarmee werd hij olympisch kampioen in 2000 in Sydney. Bij drie Olympische Spelen was hij Chef de Mission van het Nederlandse team.