Geslaagd weekend voor brandweerpost Enkhuizen met finale en trappen klimmen

De vrijwilligers van de brandweerpost in Enkhuizen beleefden een aantal bedrijvige dagen het afgelopen weekend. Op zaterdag organiseerden ze de finale van de landelijke brandweerwedstrijden, en een dag later betraden vijf vrijwilligers de treden van het World Trade Centre in Almere om geld op te halen voor slachtoffers die kampen met posttraumatische stressstoornis (PTSS).

De landelijke finalewedstrijden voor de brandweermannen in de hoofdklasse werden afgelopen zaterdag georganiseerd in Enkhuizen. Vanuit het hele land kwamen brandweermannen naar de Haringstad om de strijd met elkaar aan te gaan. Het Enkhuizer korps was vanwege het organiseren van de wedstrijd uitgesloten van deelname.

Wel hadden ze volgens bevelvoerder Maurice Raven het scenario voor de finale bedacht en uitgewerkt. Zo was er volgens het scenario een explosie geweest op een schip, dat daarna schuin kwam te liggen in de Krabbegatsluis. Bovendien was er brand aan boord uitgebroken en waren er meerdere slachtoffers, gespeeld door acteurs.

Jaar voorbereiding

Met hulp van de KNRM moesten de verschillende landelijke korpsen proberen om de slachtoffers zo snel mogelijk hulp te bieden. Daarnaast werden er door een jury punten uitgereikt. Uiteindelijk kwam het korps van Waardenburg zaterdag als winnaar uit de strijd.

"In totaal zijn we ongeveer een jaar bezig geweest met de voorbereiding van deze finale. Meer dan 80 vrijwilligers liepen rond om alles mogelijk te maken", aldus Raven.

Het korps in Enkhuizen kan terugkijken op een geslaagde dag, vindt Raven. "We hebben geen wanklank gehoord. Het weekend is helemaal geslaagd. Er was van te voren wel wat stress en we hebben een aantal dingen last minute moeten wijzigen, maar de deelnemers hebben daar niets van meegekregen. Iedereen was blij en vond het een mooi scenario dat we bedacht hadden."

Firefighter Stairclimb

Een vijftal vrijwilligers van het Enkhuizer brandweerkorps deed gisteren mee aan de Firefighter Stairclimb in Almere. Dit wordt elk jaar op 11 september gehouden ter ere van de hulpverleners, die omkwamen bij de aanslagen op het World Trade Centre in New York, nu 21 jaar geleden. Eén van de deelnemers was Berend Boltendal, die actief is bij de brandweer in Hoorn en als vrijwilliger bij de post in Enkhuizen.

"We hebben onszelf voor deze dag opgegeven", licht hij toe. "Iedereen kreeg een tijdslot waarop ze moesten vertrekken. Aan het begin van de trap stond iemand met een stopwatch die zei dat we konden beginnen."

