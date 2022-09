Meer shoppen op zondag: mogen winkels Gooise Meren straks langer open?

Verreweg de meeste winkels binnen de gemeente houden hun deuren nu op zondag nog gesloten. Open gaan mag wel, maar slechts vanaf twaalf uur 's middags tot zes uur 's avonds. Supermarkten maken daar gebruik van, maar veel andere winkels dus niet.

Dat moet gaan veranderen, als het aan de twee raadspartijen ligt. De twee wijzen erop dat vooral klanten willen dat de winkels ook op zondag hun deuren open. Ze wijzen naar een onlangs gehouden burgerpeiling, waaruit bleek dat zo'n zeventig procent aangaf dat de winkels best wel eens langer open zouden mogen op zondag. Daar komt nog eens bij dat winkels in coronatijd wel gebruik mochten maken van langere openingstijden en dat is zowel winkeliers als klanten goed bevallen.

Laden en lossen

Of de winkels daadwerkelijk langer open mogen op zondag en welke tijden er dan precies gaan gelden, moet wel nog goed bekeken worden. Daarover klinken nu nog verschillende geluiden. Ook het laden en lossen op zondag is nogal een pijnpunt, omdat dat juist weer overlast zou kunnen geven voor buurtbewoners.

De twee politieke partijen roepen burgemeester en wethouders daarom op om eens goed te kijken naar hoe de winkels dan precies langer open mogen gaan op zondag. Het voorstel wordt deze maand besproken door de gemeenteraad.