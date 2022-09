Medewerker Jacco ziet zijn geliefde bollenloods in rook opgaan: "Klote met zeven o's"

De brand in een bollenloods aan de Herenweg in Heemstede heeft grote schade in de hallen aangericht. Medewerker Jacco van de Berg kijkt machteloos toe hoe het bedrijf, waar hij al jaren met veel plezier werkt, in vlammen opgaat. "Dit overkomt altijd een ander en nu ben je zelf de zak."

Medewerker Jacco van de Berg werkt al bijna z'n hele leven bij het bollenbedrijf in Heemstede. Zichtbaar geëmotioneerd vertelt hij tegen verslaggever Bart van Zutphen hoe hij samen met een collega de brand vanmorgen ontdekte.

"Toen ik rond half zeven op mijn werk aankwam, zei een collega dat er een brandje in de loods was ontstaan. Nadat we ontdekten waar de brand vandaan kwam, zijn we direct begonnen met blussen."

Volgens Jacco is de brand ontstaan in een van de koelcellen. "We kregen de brand zelf niet onder controle. De bollen zijn opgeslagen in kratten van hout en plastic. Door het piepschuim in de wanden greep het vuur snel om zich heen. Dit is op z'n Hollands gezegd klote met zeven o's"

Deel loods verwijderd

De brandweer is momenteel bezig met het verwijderen van een deel van de loods, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden.

