Blog: Rook van brand bollenloods Heemstede ook in de IJmond te zien

De rook van de grote brand in een bollenloods in Heemstede is in de wijde omgeving te zien. Ook in IJmuiden en Wijk aan Zee zouden de pluimen goed zichtbaar zijn. Op Twitter werd een foto uit Santpoort van de rook gedeeld.

Door een nog onbekende oorzaak vlogen drie hallen van een loods in de fik. De brandweer is groots uitgerukt om het vuur te blussen.

Bewoners van Heemstede en Haarlem ontvingen een NL-Alert, met het advies uit de rook te blijven en ramen en deuren te sluiten.

"Er zijn geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen, maar de rook is giftig, dus roepen we op ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten."