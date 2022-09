Grote brand bij bollenloods in Heemstede, omwonenden moeten ramen en deuren sluiten

Bij een bollenloods aan de Herenweg in Heemstede is vanmorgen flinke brand uitgebroken. Door een nog onbekende oorzaak vlogen drie hallen van een loods in de fik. Er is groot alarm geslagen, maar omwonenden hoeven voorlopig hun huis niet uit.

De brand ontstond rond 6.00 uur vanmorgen. Brandweerwagens uit de hele regio zijn opgetrommeld om naar Heemstede te komen. "We zijn enorm aan het opschalen en druk bezig met het bestrijden en blussen van de brand, die nog steeds niet onder controle is", reageert een woordvoerder van de Veiligheidsregio Kennemerland. Geen evacuatie In de wijde omtrek zijn dikke rookwolken te zien, zelfs tot in IJmuiden en Wijk aan Zee. Bewoners van Heemstede en Haarlem kregen een NL-Alert, met het advies uit de rook te blijven. "Er zijn geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen, maar de rook is giftig, dus roepen we op ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten." bekijk hieronder beelden van de brand. Tekst loopt door

De loods staat naast een woonwijk, maar ondanks de enorme rookverspreiding is een evacuatie van omwonenden vooralsnog niet nodig, stelt de veiligheidsregio. Verslaggever Niels van Steijn staat in de nabijliggende wijk. "De brandweer is uit voorzorg in de buurt aanwezig om omwonenden te waarschuwen voor de giftige rook." Er staan huizen op zo'n twintig meter afstand van de loods, maar van paniek is volgens onze verslaggever geen sprake. "Ondanks de oproep van de brandweer staan buurtbewoners buiten naar de brand te kijken."

