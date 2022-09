Grote brand bij agrarisch bedrijf in Heemstede, omwonenden moeten ramen en deuren sluiten

Bij een agrarisch bedrijf aan de Herenweg in Heemstede is vanmorgen brand uitgebroken. Door een nog onbekende oorzaak vlogen drie loodsen in de fik. De brandweer is groots uitgerukt om het vuur te blussen.

NH Nieuws/ Marijn Paesschen

De brand ontstond rond zes uur vanmorgen. Inmiddels is deze opgeschaald naar 'grip 1', wat betekent dat meerdere hulpdiensten zijn opgetrommeld ter ondersteuning van de brandweer. Om voldoende bluswater aan de brandweerwagens te voorzien, is de brandweer begonnen met een watertransport. In de wijde omgeving zijn dikke rookwolken te zien, zelfs tot in IJmuiden. Bewoners in Heemstede en Haarlem ontvingen een NL-Alert, met het advies uit de rook te blijven en ramen en deuren te sluiten.

Bij de #brand Aan de #herenweg #heemstede komt heel veel #rook vrij. Dit kan flinke overlast geven voor o.a de aangrenzende woonwijken. Blijf uit de rook. Geef hulpdiensten de ruimte. ^sve — VRK (@VRKennemerland) September 12, 2022

Brand loods agrarisch bedrijf Heemstede Inter Visual Studio

Brand loods agrarisch bedrijf Heemstede Inter Visual Studio

Brand loods agrarisch bedrijf Heemstede Inter Visual Volgende