Deen-fan Lars ging nog één keer langs alle winkels: "Heb er twee gemist"

Het is een jaar geleden dat de Deen zijn eerste winkels sloot, nadat het bedrijf was verkocht aan drie andere supermarktketens. Maar wat is er na een jaar nog over van de herinneringen aan dit West-Friese bedrijf? Leeft het gevoel van de Deen nog voort? NH Nieuws kijkt komende week elke dag terug naar de verdwenen supermarkt. Verslaggever Maurice Blaauw spreekt vandaag met Lars Gitzel uit Zwaag, die gerust een Deen-fan genoemd mag worden.

Hij was pas 17 jaar toen de Deen werd overgenomen, maar toch had hij al een voorliefde voor het supermarktketen. "Ik schrok wel een beetje toen ik het nieuws van de overname hoorde", vertelt Lars die zelf al snel relativeert: "Ja, als jongen van 17 kon ik het ook niet stoppen, hé."

Hij werd geholpen door zijn ouders en opa en oma, die Lars naar de winkels toe reden. "In de winkel liep ik dan een rondje, kocht ik iets kleins en maakte ik een foto", blikt Lars terug. Van al die foto’s heeft hij nu een fotoboek gemaakt. "Dat is toch een leuk aandenken", wijst Lars naar het boek.

De eerste winkels die gingen sluiten, bevonden zich allemaal in de buurt, waar Lars woont. Even later gingen er ook winkels verderop in de provincie sluiten en zelfs eentje in Zwolle. "Een aantal winkels waren wel erg ver weg, maar ik wou de tournee graag afmaken", vertelt Lars.

Gemiste winkel

Kijkend in zijn fotoboek draait Lars een pagina om, hier staat een foto met alleen zijn ouders in de Deen. "De winkel in Zwolle heb ik gemist, net zoals die in Dronten", baalt Lars. Zijn ouders, die toen in de buurt van Zwolle waren, zijn nog wel naar de Deen gereden en hebben toen voor Lars een foto gemaakt. "Bij Dronten heb ik een foto van het internet in het boek geplakt. Het is wel balen, omdat dat de enige Deen was met Deen-zonnewering", weet Lars.

Vlaggen

Inmiddels een jaar later denkt Lars nog steeds wel is aan de Deen. In zijn kast heeft hij een plank vol met merchandise. "Daar kijk ik wel eens naar en dan denk ik met weemoed terug aan de Deen", vertelt Lars. Op een plank staat van alles, van modelwagens tot knikkers, Lars heeft het. Zijn meest trotse bezit zijn twee vlaggen die voor een filiaal horen te hangen. "Mijn moeder kende iemand op het hoofdkantoor en die heeft ze voor mij meegenomen", zegt Lars om daaraan toe te voegen dat niemand die waarschijnlijk meer heeft.