'Mussenman' Fred maakt verwenkooien voor vogeltjes: "Soms wel zestig mussen"

Wat kun je doen om kleine vogels en vooral mussen naar je tuin te halen? Fred van Vliet uit Den Helder bedacht 'verwenkooien.' De stadsvogeladviseur maakt ze gewoon thuis, wie wil kan er een namaken of bij hem op cursus. "Ik had hier geen mussen tot ik zo'n kooi maakte en ze ging voeren. Toen zaten er soms wel zestig."

Als het aan Fred van Vliet ligt krijgen mussen alle ruimte in de stad. Hij laat een 'mussenhofje' zien net buiten het stadscentrum. Het is een flinke haag met een bankje, een minibieb en een speciale kooi voor kleine vogels. Fred: "Het hofje is voor de huismus en de mensen om tot rust te komen." De speciale kooi in het hofje is groot en zwaar, maar Fred maakt thuis zelf wat handzamere kooien.

Op het balkon van Fred staat al een kooi. "Die is voor huismussen, maar ook koolmezen en pimpelmezen." Op foto's is te zien dat mussen op hoogtijdagen massaal op de kooi afkomen. "Ja, net als kauwtjes en duiven. Je moet ervoor zorgen dat de gaten van het gaas niet te groot zijn, want anders pikken de kauwen alles weg."

Geheim

In de woonkamer hangt een foto met vijf mussen op een rijtje. "We hoopten op ten minste vijf mussen, maar het aantal is ruim overschreden. Het is leuk en zo houd je de soort ook in stand." Toch laten de mussen zich vandaag niet zien. "Dat is het geheim van de mus hè; waar zitten ze? Maar straks vliegen ze met groepen van tweehonderd weer voorbij hoor."