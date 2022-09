Emma (17) maakt indruk bij zwemtocht Texel-Den Helder: "Het was knokken"

Zo'n zeven kilometer zwemmen, van Texel naar Den Helder. Vandaag gingen vijftig zwemmers de uitdaging aan tijdens de tiende editie van de Beach to Beach S wim over de Marsdiep. De 17-jarige Emma Riemers uit Den Helder deed voor de eerste keer mee en maakte meteen grote indruk door als één van de eersten te eindigen.

Met een heerlijk zonnetje en nagenoeg geen wind mochten de deelnemers niet klagen over de omstandigheden. "Die zijn echt bizar goed", constateert ook Gert-Jan Wit van de organisatie. "Wat dat betreft is het een makkelijke editie."

Toch blijft het een zwemtocht op open zee en dat betekent hoe dan ook oppassen voor de zwemmers. "De meeste deelnemers trainen in het zwembad of in een meer en dan is de zee toch wel even anders", aldus Wit. "Vooral de stroming speelt een rol. Die kan oplopen tot drie knopen. Dat staat gelijk aan vijf a zes kilometer per uur. Daar kan je in principe niet tegenin zwemmen."

Zenuwen

Vlak voor de race nemen de zenuwen toe bij Emma. "Het is toch wel spannend", erkent ze. "Je moet toch maar even zeven kilometer gaan zwemmen. Het is niet niks." Ook Derek Valkenier heeft het even zwaar, zo vlak voor de start. "Ik ben superzenuwachtig", zegt hij. "Ik train al sinds maart in het koude open water, maar nu is het zover."

Klokslag 10.15 uur in de ochtend duikt het deelnemersveld vanaf het Texelse strand het water in. Al snel vormt zich een kopgroep die als een speer het Marsdiep doorkruist. Na ruim een uur zijn vanaf het strand in Den Helder de eerste deelnemers al waar te nemen. Emma's moeder staat klaar met een handdoek. "Ze zit in de kopgroep", zegt ze breed lachend. "Ik ben zo trots!"