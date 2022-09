Gehandicaptenzorg heeft extra personeel nodig: "Geen tijd meer voor een praatje"

De werkdruk in de gehandicaptenzorg is erg hoog. Er is veel te weinig personeel voor het zware en intensieve werk. Bewoner Melissa Decnop van de Odionvestiging in Purmerend merkt dat er daardoor vrijwel geen tijd meer is voor sociaal contact. "Even lekker een beetje kletsen is er niet meer bij."

Ondanks haar grote mate van zelfstandigheid is er ook veel wat Melissa niet kan. "Ik moet worden geholpen met aan- en uitkleden, met douchen, naar het toilet en naar bed gaan." En dat neemt allemaal al zoveel tijd in beslag dat de zorgbegeleiders van Odion geen tijd overhouden om even een kopje thee met Melissa te drinken. "Dat komt door een tekort aan medewerkers. Dat is heel erg jammer."

Melissa heeft de spierziekte SMA, Spinale Spieratrofie, waardoor haar spieren steeds zwakker worden. "Ik zit nu in een traject met medicijnen, waardoor we hopen dat het stabiel blijft." Ze heeft een elektrische rolstoel, waarmee ze met speels gemak door haar riante appartement rijdt.

Op de momenten dat er hulp in huis is, merkt ze dat er te weinig tijd is. "Dan is er weinig aanspraak. Dat je even lekker kunt kletsen, dat is nu minder, omdat er zo'n tekort is."

Extra aandacht

Tara Jane Thomas, teamleider van Odion herkent het beeld dat Melissa schetst. "We zijn met dertig bewoners en dat betekent een hele grote zorgvraag. En wat we nu zien is dat we onvoldoende personeel hebben om juist die extra aandacht te geven. Ze goed te begeleiden om zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven. En je ziet ook dat door de werkdruk het praatje met de bewoners er dan bijvoorbeeld bij inschiet."

Volgens Tara Jane is er dan ook vooral behoefte aan zorgbeleiders en helpenden. "Mensen die dagelijks aan het bed staan van onze bewoners. En daarnaast is ook veel vraag naar begeleiders die samen met de bewoner een plan maken voor de toekomst."