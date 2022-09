'Verkeersaso' moet Lamborghini inleveren na snelle, maar ijdele vluchtpoging over A8

Nadat de 'verkeersaso', zoals de politie hem op Facebook noemt, rond 4.30 uur gisterochtend met zijn Lamborghi Urus op de A8 inhaalde, besloten de agenten in die bus de achtervolging in te zetten.

Ze gaven hem een stopteken, waar hij op leek te reageren. Dat bleek schijn, want uiteindelijk gaf hij nog een dot gas bij en maakte zich uit de voeten.

Sneltreinvaart

Met de politie op z'n hielen haalde hij snelheden van 200 kilometer per uur. Ondanks die sneltreinvaart slaagde de politie erin de bestuurder aan de kant van de weg te krijgen, waar ze hem lieten blazen.

Uit die test bleek dat de man ook onder invloed was. Hij is aangehouden en zal zich voor de rechter moet verantwoorden. Zijn auto met een nieuwprijs van ruim 250.000 euro is in beslag genomen. Ook krijgt nog enkele boetes thuis gestuurd.