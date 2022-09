Meer treinstakingen voorlopig van de baan: conducteurs en machinisten krijgen meer loon

De vakbonden en de NS zijn een loonsverhoging van 9,25 procent overeengekomen, die wordt uitgesmeerd over de komende anderhalf jaar, meldt de NOS. Verder krijgt personeel volgend jaar twee keer een uitkering van duizend euro, in januari en juli.

Afgelopen donderdag meldde vakbond FNV nog dat er nog 'geen uitzicht was op goede cao-afspraken en de geplande acties zouden doorgaan. Die boodschap had betrekking op de tweede estafettestaking, die afgelopen vrijdag in de regio's west en noord-west - waaronder Noord-Holland - begon.

Omdat de regionale staking volgens de NS de volledige dienstregeling in de hele provincie in de war schopte, besloot het bedrijf op het traject Utrecht - Schiphol na in het gehele land geen treinen te laten rijden. Met het cao-akkoord gaat er wel een streep door de stakingen van aanstaande dinsdag en donderdag.