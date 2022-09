Vier jongeren betrapt na spuiten graffiti op trein, treinpersoneel belt politie

Vier jongeren zijn vanmorgen vroeg op een rangeerterrein in Haarlem betrapt op het spuiten van graffiti op een trein. Ze werden betrapt door NS-medewerkers en konden even later door de politie worden aangehouden.

NH Nieuws / Kimberley Luske

De NS-medewerkers zagen de jongeren aan het werk met hun verfspuitbussen op het rangeerterrein achter de Verspronckweg. Het treinpersoneel belde de politie. Nog voordat de politie er was, sloegen de jongeren op de vlucht. Ze konden even later toch worden aangehouden. Spuitmondjes De jongeren - twee mannen uit Zaandam en Almere en twee vrouwen uit Amsterdam - konden in de kraag worden gevat. Ze hadden nog verschillende spullen op zak, zoals spuitmondjes van de verfbussen. De vier zitten nog vast voor verhoor en verder onderzoek.