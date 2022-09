Voor zus of secretaresse de Amstel induiken: zwemmers halen geld op voor kankeronderzoek

De eerste editie van de sponsorzwemtocht Swim to Fight Cancer Amstel heeft gisteren bijna 70.000 euro opgeleverd. Twintig teams, waaronder een groep leerlingen en een afvaardiging van de gemeente Ouder-Amstel, zwommen in estafette van Ouderkerk aan de Amstel naar Amstelveen.

"We doen met onze oude klas mee omdat mijn tweelingzusje aan kanker is overleden", vertelt Imani voordat ze de sprong in het diepe waagt. Haar zusje Zoë overleed twee jaar geleden aan hersenkanker. Het geld dat met de sponsorzwemtocht wordt opgehaald, wordt besteed aan onderzoek naar en de ontwikkeling van behandelmethoden.

Ondanks het beladen thema van de sponsortocht zit de stemming er bij haar en de andere voormalig groepachters van de Eerste Openluchtschool voor het Gezonde Kind goed in. "Ik denk dat het heel gezellig wordt", roept een van leerlingen. "Eigenlijk wilden we vorig jaar al meedoen, maar toen ging het niet door. We zitten nu wel allemaal op andere middelbare scholen, maar toch is het gelukt om allemaal mee te doen vandaag en 7.200 euro op te halen", vertelt ze trots.