Duizenden mensen dit najaar in de noodopvang: bekijk hier waar bij jou in de buurt

In Noord-Holland worden de komend najaar duizenden vluchtelingen en asielzoekers opgevangen in noodlocaties. Dat blijkt uit een rondgang van NH Nieuws. Een deel van de mensen wordt in bijvoorbeeld hotels opgevangen, maar er zijn ook locaties waar mensen voorlopig in tenten of paviljoens slapen.

In Noord-Holland worden duizenden vluchtelingen en asielzoekers opgevangen. Een deel daarvan verblijft in bijvoorbeeld hotels, terwijl een ander deel in tenten of noodpaviljoens slaapt. De mensen voor wie deze noodopvang is bedoeld hebben verschillende verblijfsstatussen: een deel is vluchteling uit Oekraïne, een ander deel is statushouder en een deel van de noodopvang is bedoeld voor mensen die niet meer in Ter Apel terechtkunnen.

Later meer permanente opvang

Het is de bedoeling dat gemeentes in de loop van de winter zorgen voor meer permanente woonvoorzieningen. Een aantal gemeenten neemt daar al een aanloopje naar door bijvoorbeeld oude kantoorgebouwen geschikt te maken voor opvang.

Andere opvangen zijn bedoeld voor de korte termijn. Op bovenstaande foto staan de paviljoens die gebouwd zijn in Bergen, waar sinds afgelopen week vluchtelingen worden opgevangen op een voetbalveld. Het is de bedoeling dat die noodpaviljoens in december weer afgebroken worden.

