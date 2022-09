Samenvatting: Den Helder moet felbegeerde Supercup aan dominant Grasshoppers laten

Den Helder, de landskampioen, nam het in de eigen Sporthal Sportlaan op tegen Grasshoppers. De Katwijkers waren de bekerwinnaar afgelopen seizoen. De thuisploeg kon in het eerste kwart nog goed bijblijven, maar had erg veel moeite met een uiterst effectief Grasshoppers. Na het eerste kwart was het gat nog klein: 14-18. Mede door meerdere driepunters van Mecx van Linge en succesvolle vrije worpen van nieuwkomer Iris Vennema bleef Suns in het spoor.

Tekst gaat verder onder de video